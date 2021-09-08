Учёные сообщили об опасности перевода времени для здоровья

Результаты исследований влияния смены часовых поясов на человека показывают, что это негативно отражается на его здоровье. Американские учёные выяснили, что нарушение биоритмов у сотрудников экипажа самолёта почти на 15 процентов повышает риск развития рака. Примерно к такому же выводу пришли исследователи после анализа онкологических диагнозов жителей США: у тех, чьё время сильно расходится с астрономическим (то есть точным временем по солнцу), больше шансов приобрести рак.

Психотерапевт Сергей Кравченко также уверен, что для эмоционально нестабильных людей возвращение летнего времени очень опасно. Из-за этого человек может опоздать на работу, да и в целом перевод времени - стресс, приводящий к нервному срыву, отметил эксперт.