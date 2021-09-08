Учёные сообщили об опасности перевода времени для здоровья

Учёные сообщили об опасности перевода времени для здоровьяЭто может способствовать развитию некоторых заболеваний
Результаты исследований влияния смены часовых поясов на человека показывают, что это негативно отражается на его здоровье. Американские учёные выяснили, что нарушение биоритмов у сотрудников экипажа самолёта почти на 15 процентов повышает риск развития рака. Примерно к такому же выводу пришли исследователи после анализа онкологических диагнозов жителей США: у тех, чьё время сильно расходится с астрономическим (то есть точным временем по солнцу), больше шансов приобрести рак.
Психотерапевт Сергей Кравченко также уверен, что для эмоционально нестабильных людей возвращение летнего времени очень опасно. Из-за этого человек может опоздать на работу, да и в целом перевод времени - стресс, приводящий к нервному срыву, отметил эксперт.
Кроме того, есть ряд заболеваний, возникающих из-за перевода часов.
- Разбалансировка биоритмов. Имеются в виду внутренние "часы" и астрономическое время. Из-за этого человек может страдать от депрессии, панических атак, истеричного поведения.
- Сумасшествие. При ментальных расстройствах это особенно вероятно.
- Рак. О нём уже говорилось выше.
- Хронические болезни. Это, например, сахарный диабет, астма, сердечно-сосудистые заболевания. Стресс из-за смены времени может их обострить.
- Инфаркт, инсульт. Они тоже могут стать реакцией организма на перевод часов.
Наиболее сильное влияние смена часовых поясов оказывает на тех, кто привык работать по фиксированному графику. Также специалисты подчёркивают, что перестройка привычного режима способна привести к ухудшению здоровья в целом, снижению уровня продуктивности, утрате привычного ритма.