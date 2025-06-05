Учёные создали комариное венерическое заболевание, чтобы бороться с малярией

Учёные создали комариное венерическое заболевание, чтобы бороться с маляриейСоздали грибок, передающийся комарам при спаривании
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Исследователи использовали естественный грибок Metarhizium, изменив его так, чтобы он вырабатывал яд, смертельный только для комаров. Самцы комаров обрабатываются спорами грибка, и при спаривании передают их самкам, которые кусают людей и переносят инфекцию.
В испытаниях в Буркина-Фасо почти 90% самок, спарившихся с заражёнными самцами, погибали в течение двух недель. При этом грибок безопасен для человека.
Удивительно, но заражённые самцы не становились менее привлекательными — самки продолжали спариваться. Грибок также ослаблял устойчивость комаров к инсектицидам.
Учёные считают, что в будущем этот метод можно будет использовать вместе с другими мерами борьбы с малярией.
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