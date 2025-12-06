Учёные создали первый препарат, способный восстанавливать ДНК

Исследования начались с изучения особых клеток сердца, которые могут образовывать новую здоровую ткань. Учёные заметили, что эти клетки выделяют крошечные «мешочки» — экзосомы. Они переносят молекулы ДНК, РНК и белков между клетками и запускают процессы восстановления.

Команда решила выяснить, какие именно молекулы в экзосомах отвечают за лечебный эффект. Учёные обнаружили одну особенно важную РНК-молекулу. Опыт на животных подтвердил: она действительно помогает тканям восстанавливаться.

Теперь эту молекулу удалось синтезировать в лаборатории. Новый экспериментальный препарат получил название TY1. Он усиливает активность гена Trex1, который помогает иммунным клеткам избавляться от повреждённой ДНК, что ускоряет заживление тканей и снижает риск тяжёлых последствий, например после сердечного приступа.

Впереди — клинические испытания на людях.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.