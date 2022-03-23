Учёные создали салат, который поддерживает здоровье человека в космосе

Учёные создали салат, который поддерживает здоровье человека в космосеВ частности, продукт делает кости более прочными
Благодаря Скотту Келли и Кристине Кох, которые находились в космосе целый год, представители NASA узнали, как влияет на организм пребывание в космическом пространстве. За 12 месяцев испытуемые потеряли большое количество мышечной массы. Также с каждым месяцем костной массы у них становилось меньше на более чем 1 процент, то есть у астронавтов развилась остеопения.
На Марс планируется отправиться в 2030-х годах, поэтому эксперты из Калифорнийского университета в Дэвисе (США) создали особый сорт салата. Это растение было изменено при помощи генной инженерии и оно способно способствовать выработке в организме костно-стимулирующего гормона. Всё это позволит защитить «путешественников» от остеопении.
В салат был введён ген, благодаря которому растение может вырабатывать паратиреоидный гормон. Это получилось сделать после заражения клеток салата бактериями Agrobacterium tumefaciens.
Что удобно - выращивать усовершенствованное растение можно как обычный салат. То есть астронавты могут взять в космос его семена и выращивать его прямо там.
Кроме того, тесты показали, что в одном килограмме такого салата - примерно 10 мг гормона для костей. Это соответствует суточной норме.
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