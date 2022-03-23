Учёные создали салат, который поддерживает здоровье человека в космосе

Благодаря Скотту Келли и Кристине Кох, которые находились в космосе целый год, представители NASA узнали, как влияет на организм пребывание в космическом пространстве. За 12 месяцев испытуемые потеряли большое количество мышечной массы. Также с каждым месяцем костной массы у них становилось меньше на более чем 1 процент, то есть у астронавтов развилась остеопения.

На Марс планируется отправиться в 2030-х годах, поэтому эксперты из Калифорнийского университета в Дэвисе (США) создали особый сорт салата. Это растение было изменено при помощи генной инженерии и оно способно способствовать выработке в организме костно-стимулирующего гормона. Всё это позволит защитить «путешественников» от остеопении.