Учёные создали технологию, при которой организм сам вырабатывает лекарство против рака

Пока что клинические испытания технологии ещё идут. Недавно, например, начались исследования второй фазы, где приняли участие пациенты с меланомой. Также стартовала первая фаза испытаний мРНК-вакцин, призванных помочь людям с раком прямой кишки.

Кроме того, мРНК быстро разрушается и не оставляет никаких следов, поэтому считается одним из лучших вариантов для стимуляции иммунной системы. Для создания вакцины против рака у пациентов берут пробы раковых клеток и изучают их мутации. Затем уже разрабатывается на основе полученных данных препарат. Поэтому можно сказать, что в каком-то смысле такая вакцина создаётся индивидуально для каждого больного.