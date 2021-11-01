Учёные создали технологию, при которой организм сам вырабатывает лекарство против рака

Учёные создали технологию, при которой организм сам вырабатывает лекарство против ракаОна лежит в основе и мРНК-вакцин от COVID-19
Учёные, входящие в состав исследовательской группы из компаний Astra Zeneca и Moderna Therapeutics, занимаются разработкой данной технологии с 2013 года. На ней также основаны вакцины против коронавируса Pfizer/Biontech и Moderna. То есть в клетки поступает генетический рецепт для выработки белка, и сам организм начинает его вырабатывать. Сама эта идея не нова: не один год разрабатываются на её основе препараты против ВИЧ, вирусов Эбола и Зика.
Пока что клинические испытания технологии ещё идут. Недавно, например, начались исследования второй фазы, где приняли участие пациенты с меланомой. Также стартовала первая фаза испытаний мРНК-вакцин, призванных помочь людям с раком прямой кишки.
Кроме того, мРНК быстро разрушается и не оставляет никаких следов, поэтому считается одним из лучших вариантов для стимуляции иммунной системы. Для создания вакцины против рака у пациентов берут пробы раковых клеток и изучают их мутации. Затем уже разрабатывается на основе полученных данных препарат. Поэтому можно сказать, что в каком-то смысле такая вакцина создаётся индивидуально для каждого больного.