Учёные создали технологию сверхбыстрой диагностики редких заболеваний: вместо нескольких лет для этого требуется несколько часов

Благодаря устройству исследователи смогли прочитать весь геном одного человека всего за 5 часов 2 минуты.

Также все данные, полученные при помощи быстрого секвенирования ДНК, были занесены в облачное хранилище. Затем в облаке алгоритмы сканировали геном для поиска мутаций в ДНК, которые способны указать на происхождение генетического заболевания.

Подобный способ оказался полезен при диагностике болезней у двух детей. Это 13-летний подросток Мэтью Юнцман (метод помог врачам сузить выбор до двух вариантов: миокардит и неизлечимое генетическое заболевание) и 3-месячный малыш (метод позволил выявить мутации в гене, что объяснило припадки ребёнка).

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.