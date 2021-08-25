Учёные сравнили вакцины Pfizer и AstraZeneca по сроку защиты от коронавируса

Учёные сравнили вакцины Pfizer и AstraZeneca по сроку защиты от коронавирусаЭффективность обоих через несколько месяцев снизилась
В материале сообщается, что защита пациентов от коронавируса становится слабее уже через 4-5 месяцев. К такому выводу пришли учёные, проанализировав информацию о состоянии вакцинированных, которую те заносили в мобильное приложение.
При этом эффективность Pfizer падает медленнее, чем AstraZeneca. Первая через месяц после второй прививки имела уровень защиты 88 процентов, а через 5-6 месяцев - всего 74 процента. Вторая показала эффективность 77 процентов спустя месяц и 67 процентов - через 4-5 месяцев. Всего в исследовании участвовало более 1,2 миллиона человек.
Вместе с тем учёный Тим Спектор заявил, что необходимо выяснить, насколько меняется эффективность вакцин у людей разных возрастов. Также он предупредил о возможном росте случаев госпитализаций и смертей из-за снижения уровня защиты у привившихся от COVID-19. Худший вариант развития событий - если к зиме степень защиты стариков и медицинского персонала составит менее 50 процентов.
Проведение исследования уровня защиты вакцин Pfizer и AstraZeneca было вызвано уточнением результатов, опубликованных сотрудниками Оксфордского университета. В них говорилось, что эффективность Pfizer падает быстрее, чем эффективность AstraZeneca.