Учёные сравнили вакцины Pfizer и AstraZeneca по сроку защиты от коронавируса

В материале сообщается, что защита пациентов от коронавируса становится слабее уже через 4-5 месяцев. К такому выводу пришли учёные, проанализировав информацию о состоянии вакцинированных, которую те заносили в мобильное приложение.

При этом эффективность Pfizer падает медленнее, чем AstraZeneca. Первая через месяц после второй прививки имела уровень защиты 88 процентов, а через 5-6 месяцев - всего 74 процента. Вторая показала эффективность 77 процентов спустя месяц и 67 процентов - через 4-5 месяцев. Всего в исследовании участвовало более 1,2 миллиона человек.