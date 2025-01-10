Учёные США: кофе полезнее для сердца с утра, чем в течение дня

Оказалось, что у тех, кто пьет кофе по утрам, на 16% меньше шансов умереть по любой причине и на 31% меньше шансов умереть от сердечно-сосудистых заболеваний по сравнению с теми, кто не пьет кофе. Однако те, кто пил кофе в течение всего дня, не заметили подобных преимуществ. Исследование показало, что время имеет значение, когда речь идет о потреблении кофе, причем наиболее значительные преимущества для здоровья наблюдаются у тех, кто пьет кофе в первой половине дня.

Исследователи предполагают, что употребление кофе во второй половине дня или вечером может нарушить циркадные ритмы, что потенциально может привести к повышению воспаления и кровяного давления.

Ведущий научный сотрудник исследования, Лу Ци, подчеркнул, что необходимы дальнейшие исследования, чтобы подтвердить эти результаты и понять лежащие в их основе механизмы.

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