Учёные стали ближе к лечению преждевременного старения

Исследование выявило, что белок Angiopoietin-2 (Ang2) играет ключевую роль в поддержании здоровья сердечно-сосудистой системы у животных моделей прогерии. HGPS, часто заканчивающийся смертью от сердечной недостаточности или инсульта, не имеет лечения.

Однако исследование показывает, что лечение поврежденных эндотелиальных клеток с помощью Ang2 восстанавливает важные функции, такие как образование кровеносных сосудов и выработка оксида азота, которые жизненно важны для поддержания здоровой сосудистой системы. По словам Сахар Вакили, ведущего автора исследования, это открытие прокладывает путь к новым методам лечения сердечно-сосудистых осложнений при прогерии и других возрастных заболеваниях.

Хотя это исследование не является полноценным лечением прогерии, оно может значительно улучшить качество жизни пострадавших детей.

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