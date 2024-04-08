Учёные связали пассивное курение с опасным нарушением работы сердца

Хорошо известно также, что пассивное курение связано с ишемической болезнью сердца и преждевременной смертью. Но связь между пассивным курением и фибрилляцией предсердий остаётся неясной. В рамках нового исследования изучалась связь между пассивным курением и долгосрочным риском развития фибрилляции предсердий.

Всего в анализ были включены 400 493 взрослых. Их средний возраст составлял 56,5 лет, из них 55,2% были женщинами.

В группе, которая подвергалась пассивному курению, риск возникновения фибрилляции предсердий во время исследоования был на 6% выше по сравнению с группой, которая не подвергалась этому воздействию. Также каждое увеличение продолжительности еженедельного пассивного курения было связано с ещё большим риском возникновения фибрилляции предсердий. Например, 7,8 часов пассивного курения в неделю были связаны с повышением риска возникновения нарушений сердечного ритма на 11% по сравнению с отсутствием пассивного курения. Повышенным риск был у пассивных курильщиков дома, на работе, на открытом воздухе.

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