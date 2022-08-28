Учёные связали плохую осанку со снижением умственных способностей

Учёные изучили данные японцев в возрасте от 50 до 89 лет. Оказалось, что у участников, у которых было зафиксировано смещение по саггитальной вертикальной осью (SVA), был выше риск лёгких когнитивных нарушений. SVA представляет собой прямую линию, опущенную из тела позвонка С7 перпендикулярно полу. С возрастом она может смещаться вперед.

Если отклонение SVA было более 70 мм у женщин, то снижение когнитивных функций наблюдалось в любом возрасте. Для мужчин аналогичное влияние было при отклонении более 100 мм.