Учёные: то, что мы используем только 10% мозга, - это миф

В нашем мозге не так много места отводится жизненно важным кровеносным сосудам. Некоторые исследования показывают, что из-за этого мы активировать (то есть использовать) можем лишь 3% мозга одновременно. Другими словами, работают у нас все области мозга, но одновременно - лишь несколько.

Кроме того, мозг - очень требовательный орган. Он занимает только 2% веса нашего тела, но тратит примерно 20% всей энергии.

Также если бы мы использовали 10% мозга, то в процессе эволюции остальная часть бы просто исчезла. Как раз из-за того, что мозг - чрезвычайно требовательный орган.