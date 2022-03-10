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Учёные: третья доза вакцин Pfizer-BioNTech и Moderna эффективно защищает от «омикрона»

Это подтверждают результаты недавнего исследования
Американские учёные обнаружили, что самую сильную защиту от «омикрона» обеспечивают три дозы вакцин против коронавируса. Причём эти дозы против новой разновидности ковида оказываются так же эффективны, как две дозы - против штаммов «альфа» и «дельта». Подробнее - в статье.
Учёные: третья доза вакцин Pfizer-BioNTech и Moderna эффективно защищает от «омикрона»

В статье, опубликованной в издании BMJ, говорится об эффективности третьей дозы вакцин Moderna и Pfizer-BioNTech для защиты от варианта «омикрон». Учёные изучили влияние двух и трёх доз этих вакцин на уровень защиты организма от «альфа»-, «дельта»- и «омикрон»-штаммов. Всего проанализировали специалисты данные о 11 690 взрослых, которые поступили в 21 больницу Соединённых Штатов в период с марта 2021 года по январь 2022 года с ковидом (5728 человек) и без него (5962 человек).

Пациентов при этом разделили на три группы: с вариантом «альфа», «дельта» и «омикрон». Далее была изучена эффективность вакцин против разных штаммов ковида.

Учёные: третья доза вакцин Pfizer-BioNTech и Moderna эффективно защищает от «омикрона»

Выяснилось, что две дозы мРНК-вакцин были менее эффективны против «омикрона», чем против «дельты» и «альфы»: 65, 85 и 85 процентов соответственно. В то же время третья доза повысила защиту от штамма «омикрон» до 86 процентов.

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Источник: Medical Xpress
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