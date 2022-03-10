Учёные: третья доза вакцин Pfizer-BioNTech и Moderna эффективно защищает от «омикрона»

В статье, опубликованной в издании BMJ, говорится об эффективности третьей дозы вакцин Moderna и Pfizer-BioNTech для защиты от варианта «омикрон». Учёные изучили влияние двух и трёх доз этих вакцин на уровень защиты организма от «альфа»-, «дельта»- и «омикрон»-штаммов. Всего проанализировали специалисты данные о 11 690 взрослых, которые поступили в 21 больницу Соединённых Штатов в период с марта 2021 года по январь 2022 года с ковидом (5728 человек) и без него (5962 человек).

Пациентов при этом разделили на три группы: с вариантом «альфа», «дельта» и «омикрон». Далее была изучена эффективность вакцин против разных штаммов ковида.