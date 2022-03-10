Учёные: третья доза вакцин Pfizer-BioNTech и Moderna эффективно защищает от «омикрона»Это подтверждают результаты недавнего исследования
В статье, опубликованной в издании BMJ, говорится об эффективности третьей дозы вакцин Moderna и Pfizer-BioNTech для защиты от варианта «омикрон». Учёные изучили влияние двух и трёх доз этих вакцин на уровень защиты организма от «альфа»-, «дельта»- и «омикрон»-штаммов. Всего проанализировали специалисты данные о 11 690 взрослых, которые поступили в 21 больницу Соединённых Штатов в период с марта 2021 года по январь 2022 года с ковидом (5728 человек) и без него (5962 человек).
Пациентов при этом разделили на три группы: с вариантом «альфа», «дельта» и «омикрон». Далее была изучена эффективность вакцин против разных штаммов ковида.
Выяснилось, что две дозы мРНК-вакцин были менее эффективны против «омикрона», чем против «дельты» и «альфы»: 65, 85 и 85 процентов соответственно. В то же время третья доза повысила защиту от штамма «омикрон» до 86 процентов.
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