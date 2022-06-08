Учёные: уборка по дому может спасти от инсульта

В ходе исследования Хукер вместе с коллегами изучил, как образ жизни людей влияет на риск возникновения у них инсульта. Для этого эксперты проанализировали информацию о 7600 взрослых, возраст которых составлял 45+ лет.

Оказалось, что те из участников, которые мало двигались в течение 13 более часов в день, имели на 44 процента больше шансов столкнуться с инсультом в будущем.

Результаты этого исследования были опубликованы в издании JAMA Network Open.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.