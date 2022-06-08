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Учёные: уборка по дому может спасти от инсульта

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Сидячий образ жизни вредит здоровью, и это знают многие. Более того, если вы проводите много времени сидя, то рискуете заработать некоторые хронические болезни вроде диабета второго типа и сердечно-сосудистых заболеваний. В этот список входит и инсульт. Недавно выяснилось, что предотвратить его можно, если каждый день дома заниматься уборкой.
Учёные: уборка по дому может спасти от инсульта

Специалисты из Университета штата Сан-Диего обнаружили, что даже лёгкая физическая активность вроде уборки может сильно снизить вероятность появления инсульта. Правда, важно проводить уборку каждый день.

Стивен Хукер, ведущий автор исследования, отметил, что подобная активность может включать в себя уборку квартиры пылесосом, подметание пола и т.п.

Учёные: уборка по дому может спасти от инсульта

В ходе исследования Хукер вместе с коллегами изучил, как образ жизни людей влияет на риск возникновения у них инсульта. Для этого эксперты проанализировали информацию о 7600 взрослых, возраст которых составлял 45+ лет.

Оказалось, что те из участников, которые мало двигались в течение 13 более часов в день, имели на 44 процента больше шансов столкнуться с инсультом в будущем.

Результаты этого исследования были опубликованы в издании JAMA Network Open.

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