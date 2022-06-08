Учёные: уборка по дому может спасти от инсульта

Учёные: уборка по дому может спасти от инсультаВозможно, вам стоит пропылесосить сегодня вечером
Специалисты из Университета штата Сан-Диего обнаружили, что даже лёгкая физическая активность вроде уборки может сильно снизить вероятность появления инсульта. Правда, важно проводить уборку каждый день.
Стивен Хукер, ведущий автор исследования, отметил, что подобная активность может включать в себя уборку квартиры пылесосом, подметание пола и т.п.
В ходе исследования Хукер вместе с коллегами изучил, как образ жизни людей влияет на риск возникновения у них инсульта. Для этого эксперты проанализировали информацию о 7600 взрослых, возраст которых составлял 45+ лет.
Оказалось, что те из участников, которые мало двигались в течение 13 более часов в день, имели на 44 процента больше шансов столкнуться с инсультом в будущем.
Результаты этого исследования были опубликованы в издании JAMA Network Open.
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