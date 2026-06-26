Учёные: улыбка с показом зубов негативно влияет на мнение о работе человека

Когда на фото люди улыбались широко, показывая верхние и нижние зубы, их доброжелательность оценивали на 25−30% выше. Но при этом компетентность падала на 15−20%. Такую улыбку чаще связывали с «наивностью» или «недостаточной серьёзностью».

Если же на снимках у людей были сомкнутые губы и нейтральное выражение лица, их считали более компетентными, в среднем на 18% выше. Правда, дружелюбие оценивали ниже, примерно на 20%.

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