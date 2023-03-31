Учёные узнали, как заставить любой смартфон определить у человека предиабет

Команда учёных разработала GlucoScreen, новую систему, которая использует сенсорные возможности любого смартфона для измерения уровня глюкозы в крови без необходимости использования отдельного считывателя.

Точность GlucoScreen сравнима с точностью стандартного глюкометра. При обычном скрининге человек наносит каплю крови на тест-полоску. Кровь вступает в химическую реакцию с ферментами на полоске. Для анализа этой реакции и получения показаний уровня глюкозы в крови используется глюкометр. В новой работе учёные взяли ту же тест-полоску и добавили недорогую схему, которая передаёт данные, полученные от реакции, на любой смартфон. Затем GlucoScreen обрабатывает данные и отображает результат прямо на телефоне.