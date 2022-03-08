Учёные узнали, вредит ли кофе почкам

Учёные узнали, вредит ли кофе почкамА ещё чай
Исследователей интересовало изменение скорости клубочковой фильтрации, которая является главным маркером здоровья почек. Авторы новой научной работы изучили данные 5851 пожилого человека, при этом у всех были проблемы с весом.
Анализ показал, что потребление кофе и чая может быть связано со снижением скорости клубочковой фильтрации при последующем наблюдении в течение года. У тех, кто пил более двух чашек кофе в день (50 мл кофеина на чашку), скорость клубочковой фильтрации ухудшалась больше, чем у тех, кто пил реже или не пил вообще. Употребление более двух чашек кофе в день увеличивало риск быстрой потери функции почек на 19%. Это же касается и чая.
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