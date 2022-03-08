Учёные узнали, вредит ли кофе почкам

Исследователей интересовало изменение скорости клубочковой фильтрации, которая является главным маркером здоровья почек. Авторы новой научной работы изучили данные 5851 пожилого человека, при этом у всех были проблемы с весом.

Анализ показал, что потребление кофе и чая может быть связано со снижением скорости клубочковой фильтрации при последующем наблюдении в течение года. У тех, кто пил более двух чашек кофе в день (50 мл кофеина на чашку), скорость клубочковой фильтрации ухудшалась больше, чем у тех, кто пил реже или не пил вообще. Употребление более двух чашек кофе в день увеличивало риск быстрой потери функции почек на 19%. Это же касается и чая.

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