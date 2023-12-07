Фитнес и здоровье
14:53, 07 декабря 2023
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Учёные вдохновились мидиями и создали клей для ортопедических имплантатов

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Ученые создали клей, вдохновленный мидиями, который может изменить мир ортопедических имплантатов. Исследователи Фраунгофера из Германии создали биосовместимый клей, имитирующий цепкую хватку мидий, чтобы покончить с распространенной проблемой, когда имплантаты со временем отделяются от костной ткани.

Учёные вдохновились мидиями и создали клей для ортопедических имплантатов

© Ferra.ru / Kandinsky 3

Этот передовой клей, обогащенный синтетическими полимерами и допамином, может быть нанесен методом 3D-печати непосредственно на титановые имплантаты, создавая ровное покрытие для прочного соединения имплантата с костью. Гениальная формула включает в себя добавки, которые побуждают организм распознавать его как костеподобный, способствуя бесшовной интеграции с прилегающей костной тканью.

Но это еще не все - допамин в составе клея выступает в качестве антибактериального агента, снижая риск инфекций. Хирурги также могут радоваться, поскольку клей может быть настроен на застывание под ультрафиолетовым светом, обеспечивая точный и регулируемый процесс склеивания.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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