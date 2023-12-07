Учёные вдохновились мидиями и создали клей для ортопедических имплантатов

Этот передовой клей, обогащенный синтетическими полимерами и допамином, может быть нанесен методом 3D-печати непосредственно на титановые имплантаты, создавая ровное покрытие для прочного соединения имплантата с костью. Гениальная формула включает в себя добавки, которые побуждают организм распознавать его как костеподобный, способствуя бесшовной интеграции с прилегающей костной тканью.

Но это еще не все - допамин в составе клея выступает в качестве антибактериального агента, снижая риск инфекций. Хирурги также могут радоваться, поскольку клей может быть настроен на застывание под ультрафиолетовым светом, обеспечивая точный и регулируемый процесс склеивания.

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