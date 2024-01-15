Учёные выделили 15 факторов, которые повышают вероятность развития ранней деменции

Учёные выделили 15 факторов, которые повышают вероятность развития ранней деменцииТо есть старческого слабоумия, которое возникает до 65 лет
Результаты нового исследования показали, что множество факторов, связанных с образом жизни человека, могут повысить вероятность развития ранней деменции. То есть старческого слабоумия, симптомы которого у людей появляются в возрасте до 65 лет.
В новом исследовании приняли участие более 350 тысяч человек моложе 65 лет. Их данные взяли из Британского биобанка. На основе этой информации специалисты определили ключевые факторы, влияющие на риск возникновения деменции у человека в относительно молодом возрасте (точнее, раньше, чем обычно).
Команда учёных выделила следующие факторы риска, существенно повышающие шансы на развитие раннего старческого слабоумия: — низкий уровень формального образования; — более низкий социально-экономический статус; — две копии гена APOE4; — расстройство, связанное с употреблением алкоголя; — социальная изоляция; — недостаток витамина D; — высокий уровень С-реактивного белка; — меньшая сила хвата; — полный отказ от алкоголя; — нарушение слуха; — диабет; — болезнь сердца; — депрессия; — ортостатическая гипотензия; — инсульт.
Почти 40% всех случаев болезни Альцгеймера и связанных с ней деменций потенциально можно предотвратить либо отсрочить при помощи изменения факторов образа жизни и предотвращения хронических заболеваний (диабет, гипертония). Специалисты рекомендуют, чтобы защититься от деменции, также меньше сидеть и больше двигаться, придерживаться средиземноморской диеты, пользоваться методами когнитивной, эмоциональной и социальной стимуляции, следить за уровнем сахара в крови, хорошо спать.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.