Учёные выделили 15 факторов, которые повышают вероятность развития ранней деменции

Результаты нового исследования показали, что множество факторов, связанных с образом жизни человека, могут повысить вероятность развития ранней деменции. То есть старческого слабоумия, симптомы которого у людей появляются в возрасте до 65 лет.

В новом исследовании приняли участие более 350 тысяч человек моложе 65 лет. Их данные взяли из Британского биобанка. На основе этой информации специалисты определили ключевые факторы, влияющие на риск возникновения деменции у человека в относительно молодом возрасте (точнее, раньше, чем обычно).