Учёные выяснили, что молодые люди выглядят старше при стрессе

При этом уровни стресса и контроля были относительными. То есть человек мог сообщить о довольно низком уровне стресса, но если он был выше, чем обычно у этого человека, то учёные видели изменения.

Все полученные результаты очень важны, поскольку известно, что хронический стресс со временем может иметь неблагоприятные последствия. К тому же люди обычно сообщают об увеличении уровня стресса к 40−50 годам.

Опубликованы все выводы были в журнале Mental Health Science.

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