Учёные выяснили, что сильный стресс приводит к повышению давления и сердечным приступам

По итогам нескольких лет наблюдения за состояние здоровья испытуемых оказалось, что между гормонами стресса и возникновением атеросклероза существует связь. Так, все 6,5 лет наблюдения в среднем при увеличении количества норадреналина, адреналина, дофамина, кортизола в два раза риск гипертонии становился выше на 21-31 процент. Если же брать период 11,2 лет наблюдения, то вероятность появления сердечно-сосудистых событий была выше в среднем на 90 процентов при удвоении гормона кортизола.

Следующим шагом, по мнению учёных, должно стать изучение пользы тестирования гормонов стресса для определённых групп населения.

Ограничениями исследования стали отсутствие среди участников пациентов с гипертонией и определение уровня гормонов стресса только при помощи анализа мочи.