Учёные выяснили, что сильный стресс приводит к повышению давления и сердечным приступам

Учёные выяснили, что сильный стресс приводит к повышению давления и сердечным приступамТакой эффект наблюдался у взрослых
Данные исследования, опубликованные в издании "Гипертония", доказывают, что стресс оказывает отрицательное влияние на состояние сердца, сосудов и увеличивает риск развития некоторых заболеваний.
В эксперименте приняли участие 412 взрослых в возрасте от 48 до 87 лет. Среди них около половины составили женщины. 54 процента участников были латиноамериканцами, 22 процента - тёмнокожими и 24 процента - белыми. Для определения уровня гормонов стресса (норадреналина, адреналина, дофамина, кортизола) у них брали анализ мочи.
По итогам нескольких лет наблюдения за состояние здоровья испытуемых оказалось, что между гормонами стресса и возникновением атеросклероза существует связь. Так, все 6,5 лет наблюдения в среднем при увеличении количества норадреналина, адреналина, дофамина, кортизола в два раза риск гипертонии становился выше на 21-31 процент. Если же брать период 11,2 лет наблюдения, то вероятность появления сердечно-сосудистых событий была выше в среднем на 90 процентов при удвоении гормона кортизола.
Следующим шагом, по мнению учёных, должно стать изучение пользы тестирования гормонов стресса для определённых групп населения.
Ограничениями исследования стали отсутствие среди участников пациентов с гипертонией и определение уровня гормонов стресса только при помощи анализа мочи.