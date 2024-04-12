Учёные выяснили, есть ли связь между лунным и менструальным циклами

В рамках нового исследования специалисты проанализировали данные почти 27 000 менструальных циклов более чем 3 000 женщин Европы и Северной Америки. Они отслеживали первый менструации в каждом из этих циклов.

По итогам анализа выяснилось, что существует лишь слабая связь между менструальным и лунным циклами, вопреки распространенному мнению. Это подтверждало то, что эта связь была различной на разных континентах.

При этом авторы отметили, что в сообществах, где женщины больше подвержены воздействию лунного света, влияние Луны на их менструальные циклы может быть сильнее. Однако более вероятен тот факт, что работа женских яичников регулируется внутренними часами организма (циркадными часами).

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