Учёные выяснили, есть ли у людей универсальные «внутренние часы»

Более запоминающиеся и масштабные сюжеты «растягивали» время для людей. То есть испытуемым казалось, что они рассматривали картинки дольше, чем это было в действительности. А изображения, содержащие множество загромождений, вызывали у участников чувство, что они тратили на них меньше времени, чем на самом деле.

В целом запоминаемость изображения и ощущение времени влияли друг на друга. Люди точнее называли время просмотра картинки, когда она была более запоминающейся. Лучше запоминались такие сюжеты, которые для участников замедляли время.

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