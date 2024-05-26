Учёные выяснили, как часто люди в счастливых отношениях занимаются сексом

Учёные выяснили, как часто люди в счастливых отношениях занимаются сексомВот что показали исследования
Существует ли оптимальная частота занятий сексом в отношениях? И всегда ли больше — это лучше? Вот что показывают исследования.
Результаты научных работ, с одной стороны, демонстрируют, что люди, которые занимаются сексом раз в неделю или чаще, сильнее удовлетворены как отношениями, так и жизнью с целом, если сравнивать их с парами, которые предаются этому занятию реже.
Тем не менее это не означает, что всем нужно заниматься любовью как можно чаще. Согласно науке, пары, у которых интим чаще раза в неделю, не чувствуют себя счастливее, чем те, у кого он только раз в неделю.
Результаты одного исследования также демонстрируют, что регулярный секс действительно важен для поддержания крепких отношений. Однако если вы будете принуждать себя к близости, то счастливее себя чувствовать не станете. Наоборот, вам может стать хуже.
Кроме того, необходимо понимать, что у каждого из нас своя потребность в сексе. Кому-то достаточно раз в месяц, а кому-то — несколько раз в неделю.
Также полезно планировать секс. Всё потому, что его ожидание тоже приносит удовольствие.
Парам рекомендуется обратить внимание и на качество секса. Результаты приведённого выше исследования показали, что спустя несколько месяцев у пар, которые сообщали о высоком сексуальном удовлетворении, было больше половых актов.
Наконец, секс должен приносить вам удовольствие, а не становиться рутиной.
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