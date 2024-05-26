Учёные выяснили, как часто люди в счастливых отношениях занимаются сексом

Существует ли оптимальная частота занятий сексом в отношениях? И всегда ли больше — это лучше? Вот что показывают исследования.

Результаты научных работ, с одной стороны, демонстрируют, что люди, которые занимаются сексом раз в неделю или чаще, сильнее удовлетворены как отношениями, так и жизнью с целом, если сравнивать их с парами, которые предаются этому занятию реже.

Тем не менее это не означает, что всем нужно заниматься любовью как можно чаще. Согласно науке, пары, у которых интим чаще раза в неделю, не чувствуют себя счастливее, чем те, у кого он только раз в неделю.