Учёные выяснили, как энергетики влияют на сон студентов колледжей

Выяснилось, что женщины чаще, чем мужчины, признавались, что употребляют энергетики редко или никогда не пили: 50% против 40%. При этом из тех, кто употреблял эти напитки, 5,5% женщин признались, что пьют их 6 раз в неделю, а чуть более 3% - что каждый день. У мужчин эти показатели составляли 8% и 5% соответственно.

Также у обоих полов наблюдалась связь между потреблением энергетических напитков и меньшим количеством часов сна. И мужчины, и женщины, которые пили энергетики каждый день, спали примерно на полчаса меньше, чем те, кто сообщал об эпизодическом потреблении или вообще не употреблял их.

Бессонница тоже чаще встречалась среди женщин, которые употребляли ежедневно энергетики: 51% против 37%. Что касается употребления этих напитков время от времени, то с бессонницей сталкивались в этом случае 33% женщин и 22% мужчин.

Мужчины, которые ежедневно пили энергетики, более чем в два раза чаще говорили, что спят менее шести часов в сутки. Среди женщин таких было 87%.

И даже те, кто сообщил, что пьёт энергетические напитки 1-3 раза в неделю, подвергались более высокому риску возникновения проблем со сном.

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