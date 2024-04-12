Учёные выяснили, как можно бороться со скукой на работе

Проблема, связанная со скукой на работе, заключается в том, что она может помешать выполнять другие задачи. Подавление скуки не избавляет от её последствий, а просто откладывает их на потом.

Недооценка значения скуки при выполнении одной задачи приводит к дефициту внимания и недостатку продуктивности, которые в дальнейшем снова всплывут.