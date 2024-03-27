Учёные выяснили, как можно создавать лекарства в космосе

Тем не менее в ходе первой миссии изготовлено было лишь небольшое количество ритонавира. Испытательный запуск длился при этом 27 часов.

Хотя окончательные результаты миссии ещё не получены, компания в настоящее время занята подготовкой ко второй миссии. Эта миссия будет включать в себя первую коммерческую полезную нагрузку.

Но зачем всё это надо? За последние несколько десятилетий эксперименты на Международной космической станции и других космических кораблях показали, что в космосе можно производить небольшие количества фармацевтических препаратов. Условия микрогравитации приводят к тому, что многие процессы во время создания лекарств протекают не так, как на Земле.

Например, жидкие растворы, из которых образуются кристаллы, больше не разделяются по плотности, а твёрдые вещества естественным образом не опускаются и не поднимаются внутри них. Исследования демонстрируют, что кристаллы, выращенные в условиях микрогравитации, более однородны, они также часто крупнее и обладают улучшенной структурой.