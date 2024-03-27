Учёные выяснили, как можно создавать лекарства в космосе

Учёные выяснили, как можно создавать лекарства в космосеВот в чём плюсы и минусы этого метода
Целью миссии калифорнийского стартапа Varda Space Industries была демонстрация потенциала автоматизированного производства фармацевтических препаратов в космосе. Возможно, это позволит создать новые и более эффективные методы разработки лекарств.
Миссия Варды W-1 стартовала на борту ракеты SpaceX Falcon 9 в июне 2023 года. Сама капсула весила около 90 кг. Теоретически она была способна сделать почти 100 кг продукции за несколько месяцев, проведённых на орбите.
Тем не менее в ходе первой миссии изготовлено было лишь небольшое количество ритонавира. Испытательный запуск длился при этом 27 часов.
Хотя окончательные результаты миссии ещё не получены, компания в настоящее время занята подготовкой ко второй миссии. Эта миссия будет включать в себя первую коммерческую полезную нагрузку.
Но зачем всё это надо? За последние несколько десятилетий эксперименты на Международной космической станции и других космических кораблях показали, что в космосе можно производить небольшие количества фармацевтических препаратов. Условия микрогравитации приводят к тому, что многие процессы во время создания лекарств протекают не так, как на Земле.
Например, жидкие растворы, из которых образуются кристаллы, больше не разделяются по плотности, а твёрдые вещества естественным образом не опускаются и не поднимаются внутри них. Исследования демонстрируют, что кристаллы, выращенные в условиях микрогравитации, более однородны, они также часто крупнее и обладают улучшенной структурой.