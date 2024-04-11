Учёные выяснили, как отпуск влияет на чувство времени людей и их отношение к работе

Результаты исследования с участием 35 человек, которые были отправлены в оплачиваемый отпуск в пандемию, показали, что не всегда отдых положительно влияет на нас. Для кого-то такой перерыв в работе создал возможности для размышлений и роста, но большинство чувствовало себя неуверенно и было дезориентировано.

Чаще всего в отпуск выходили работники сферы гостеприимства и развлечений, причем особенно пострадали молодые сотрудники и сотрудники старшего возраста.

Некоторые люди воспринимали такой отпуск как расслабляющий отдых от стрессов на работе или время, чтобы попробовать новые хобби. Один менеджер кафе использовала этот период, чтобы научиться креативно писать и танцевать (с помощью онлайн-занятий).