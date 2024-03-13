Учёные выяснили, как пандемия повлияла на черты личности людей

Неудивительно, что у людей повысился уровень добросовестности. Им пришлось научиться так себя вести: соблюдать социальную дистанцию, мыть руки. Причём те, кто стал добросовестнее, лучше пережили более поздние фазы пандемии с точки зрения физического и психического здоровья.

Экстраверсия снизилась, но изоляция стала не единственным фактором, связанным с этим. Дело в том, что экстраверсия и положительные эмоции идут рука об руку, поэтому стресс во время пандемии тоже мог повлиять на снижение уровня этого качества. Люди не только пребывали в изоляции, но и испытывали в целом меньше положительных эмоций.

Вероятно, снижение уровня невротизма в ходе пандемии произошло из-за того, что люди стали адаптироваться к новой жизни.

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