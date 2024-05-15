Учёные выяснили, как злоупотребление алкоголем человеком влияет на окружающих

Почти 2/3 участников нового исследования признались, что в их жизни были сильно пьющие люди, а более 22% - что на них негативно влияет употребление алкоголя людьми, которых они хорошо знали.

6% людей сообщили, что в прошлом году им был причинён вред от пьющего члена семьи, 15% - от родственника, с которым они не живут вместе, 7% - от друга, 3% - от коллеги.