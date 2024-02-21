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Фитнес и здоровье
Опубликовано 21 февраля 2024, 12:45
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Учёные выяснили, какая диета избавляет от громкого храпа

А также от апноэ во сне
Храп может сильно мешать другим людям по ночам. К счастью, исследователи нашли способ решения этой проблемы.

Известно, что люди, страдающие обструктивным апноэ во сне, больше подвержены риску возникновения высокого кровяного давления, инсульта, болезней сердца и диабета 2 типа. Всё потому, что они просыпаются несколько раз за ночь из-за громкого храпа и остановки дыхания.

Согласно новому исследованию, опубликованному в журнале ERJ Open Research, диета с большим количеством фруктов, овощей, цельнозерновых продуктов и орехов, помогает предотвратить или вылечить обструктивное апноэ во сне.

Учёные выяснили, какая диета избавляет от громкого храпа
© Getty

Учёные из Университета Флиндерса в Аделаиде (Австралия) проанализировали данные 14 210 человек, принявших участие в Национальном исследовании здоровья и питания США. В результате все ответы людей разделили на три группы. Первые относились к здоровой растительной диете, вторые - к нездоровой растительной диете, третьи - к диете с высоким содержанием продуктов животного происхождения (включая животный жир, молочные продукты, яйца, рыбу и другие морепродукты, а также мясо).

Помимо этого, участники исследования ответили на вопросник о своём сне. Оказалось, что люди, в рационе которых много растительной пищи, страдали на 19% реже храпом, вызванным синдромом обструктивного апноэ сна. У тех, кто придерживался нездоровой растительной диеты, вероятность столкнуться с этой болезнью возрастала на 22%.

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