Учёные выяснили, какая диета избавляет от громкого храпа

Учёные из Университета Флиндерса в Аделаиде (Австралия) проанализировали данные 14 210 человек, принявших участие в Национальном исследовании здоровья и питания США. В результате все ответы людей разделили на три группы. Первые относились к здоровой растительной диете, вторые - к нездоровой растительной диете, третьи - к диете с высоким содержанием продуктов животного происхождения (включая животный жир, молочные продукты, яйца, рыбу и другие морепродукты, а также мясо).

Помимо этого, участники исследования ответили на вопросник о своём сне. Оказалось, что люди, в рационе которых много растительной пищи, страдали на 19% реже храпом, вызванным синдромом обструктивного апноэ сна. У тех, кто придерживался нездоровой растительной диеты, вероятность столкнуться с этой болезнью возрастала на 22%.

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