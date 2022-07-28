Учёные выяснили, какие губы считаются самыми привлекательными

Учёные выяснили, какие губы считаются самыми привлекательнымиИ на что больше всего обращают внимание люди
В ходе исследования, результаты которого были опубликованы в Plastic and Reconstructive Surgery, учёные обнаружили, что самые привлекательные женские губы отличаются рядом характеристик. Это гармоничная форма (с точки зрения соотношения верхней губы к нижней) и естественный внешний вид. При этом интересно, что люди тратили больше времени на то, чтобы рассмотреть менее привлекательные губы, а не более привлекательные.
Среди участников исследования были в основном люди без медицинского образования или образования косметолога. Кроме того, в список добровольцев входили дерматологи и пластические хирурги.
Люди оценили пропорцию губ 1:1,6 (верхняя губа к нижней) как самую привлекательную. Вообще это соотношение представляет собой «золотое сечение». Что касается пропорции 1:2, при которой нижняя губа была пухлее верхней, то такие губы считались менее привлекательными и получили среднюю оценку 2,16 из 5.
Естественный объём губ без увеличения получил тоже больше баллов, чем «накаченные» губы: в среднем 4,56 балла из 5. А вот если на изображении у женщины губы были увеличены до 130 % от естественного объёма, то люди в среднем им ставили 1,56 из 5.