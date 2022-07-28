Учёные выяснили, какие губы считаются самыми привлекательными

И на что больше всего обращают внимание люди

В социальных сетях можно увидеть немало снимков девушек с пухлыми губами. Увеличивают себе губы и знаменитости. Но в действительности наиболее привлекательная форма губ выглядит не совсем так.