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Учёные выяснили, какие губы считаются самыми привлекательными

И на что больше всего обращают внимание люди
В социальных сетях можно увидеть немало снимков девушек с пухлыми губами. Увеличивают себе губы и знаменитости. Но в действительности наиболее привлекательная форма губ выглядит не совсем так.
Учёные выяснили, какие губы считаются самыми привлекательными

В ходе исследования, результаты которого были опубликованы в Plastic and Reconstructive Surgery, учёные обнаружили, что самые привлекательные женские губы отличаются рядом характеристик. Это гармоничная форма (с точки зрения соотношения верхней губы к нижней) и естественный внешний вид. При этом интересно, что люди тратили больше времени на то, чтобы рассмотреть менее привлекательные губы, а не более привлекательные.

Среди участников исследования были в основном люди без медицинского образования или образования косметолога. Кроме того, в список добровольцев входили дерматологи и пластические хирурги.

Учёные выяснили, какие губы считаются самыми привлекательными

Люди оценили пропорцию губ 1:1,6 (верхняя губа к нижней) как самую привлекательную. Вообще это соотношение представляет собой «золотое сечение». Что касается пропорции 1:2, при которой нижняя губа была пухлее верхней, то такие губы считались менее привлекательными и получили среднюю оценку 2,16 из 5.

Естественный объём губ без увеличения получил тоже больше баллов, чем «накаченные» губы: в среднем 4,56 балла из 5. А вот если на изображении у женщины губы были увеличены до 130 % от естественного объёма, то люди в среднем им ставили 1,56 из 5.

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