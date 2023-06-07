Учёные выяснили, какой йогурт полезнее всего для здоровья

В целом в йогуртах на растительной основе меньше сахара, натрия, а также больше клетчатки, чем в молочных вариантах. В то же время в растительных йогуртах меньше кальция и калия. Но если оценивать общую плотность питательных веществ, то в йогурте с миндальным молоком она будет выше, чем в остальных растительных йогуртах. Команда учёных пришла к такому выводу, проанализировав продукты, выпущенные за пять лет, и сравнив 612 растительных и молочных йогуртов.

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