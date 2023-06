Учёные выяснили, какой йогурт полезнее всего для здоровья

В рамках нового исследования «Пища будущего: мясные и молочные альтернативы» (Food of the Future: Meat and Dairy Alternatives) эксперты выяснили, какой тип йогурта - самый полезный для здоровья. Оказывается, это не классический греческий, а йогурт с миндальным молоком: он обладает большей питательной ценностью, чем остальные йогурты.