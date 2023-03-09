Учёные выяснили, какой предмет на кухне – самый грязный

Учёные выяснили, какой предмет на кухне – самый грязныйНет, это не мусорка
Новое исследование показало, что в одном месте на кухне могут скапливаться вредные микробы. И вы точно забываете о нём, когда делаете уборку на кухне.
Фото: U.S. News
Подставка с баночками для специй может стать опасной для вашего здоровья. Дело в том, что на ней, как продемонстрировало недавнее исследование, может скапливаться большое количество микробов, из-за которых потом развиваются болезни.
В статье, опубликованной по итогам исследования в Journal of Food Protection, отмечается, что баночки со специями могут стать причиной распространения заболеваний. Причина этого - в том, что они способствуют перекрёстному заражению, то есть когда микробы переносятся с одного места либо вещества на другое.
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Причём учёные выяснили, что баночки для специй загрязнены были почти в 50% случаев. А вот в других местах на кухне загрязнения находились менее чем в 20% случаев.
Получается, что любая банка для специй, к которой вы прикасаетесь во время приготовления сырого мяса, может быть загрязнена перекрёстным способом. Нужно помнить об этом и после готовки.
Самые грязные предметы на кухне - это баночки для специй. Помимо них, опасными с точки зрения загрязнения являются ручка холодильника, разделочные доски, крышка мусорного ведра.
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