Учёные выяснили, какой предмет на кухне – самый грязный

Причём учёные выяснили, что баночки для специй загрязнены были почти в 50% случаев. А вот в других местах на кухне загрязнения находились менее чем в 20% случаев.

Получается, что любая банка для специй, к которой вы прикасаетесь во время приготовления сырого мяса, может быть загрязнена перекрёстным способом. Нужно помнить об этом и после готовки.

Самые грязные предметы на кухне - это баночки для специй. Помимо них, опасными с точки зрения загрязнения являются ручка холодильника, разделочные доски, крышка мусорного ведра.

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