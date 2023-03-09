Фитнес и здоровье
17:18, 09 марта 2023
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Учёные выяснили, какой предмет на кухне – самый грязный

Нет, это не мусорка

Новое исследование показало, что в одном месте на кухне могут скапливаться вредные микробы. И вы точно забываете о нём, когда делаете уборку на кухне.

Учёные выяснили, какой предмет на кухне – самый грязный

Фото: U.S. News

Подставка с баночками для специй может стать опасной для вашего здоровья. Дело в том, что на ней, как продемонстрировало недавнее исследование, может скапливаться большое количество микробов, из-за которых потом развиваются болезни.

В статье, опубликованной по итогам исследования в Journal of Food Protection, отмечается, что баночки со специями могут стать причиной распространения заболеваний. Причина этого - в том, что они способствуют перекрёстному заражению, то есть когда микробы переносятся с одного места либо вещества на другое.

Учёные выяснили, какой предмет на кухне – самый грязный

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Причём учёные выяснили, что баночки для специй загрязнены были почти в 50% случаев. А вот в других местах на кухне загрязнения находились менее чем в 20% случаев.

Получается, что любая банка для специй, к которой вы прикасаетесь во время приготовления сырого мяса, может быть загрязнена перекрёстным способом. Нужно помнить об этом и после готовки.

Самые грязные предметы на кухне - это баночки для специй. Помимо них, опасными с точки зрения загрязнения являются ручка холодильника, разделочные доски, крышка мусорного ведра.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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