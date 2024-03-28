Учёные выяснили, какой шоколад полезнее всего для кишечника

Существует ряд научно доказанных преимуществ шоколада для здоровья. Например, он улучшает настроение, особенно если в нём много какао.

Также шоколад (а тёмный в особенности) содержит множество антиоксидантов, которые помогают бороться со свободными радикалами. Эти молекулы могут повредить клетки нашего организма, вызывая болезни и старение.

Кроме того, шоколад считается ферментированной пищей. Исследования демонстрируют, что тёмный шоколад отличается наибольшей пользой для здоровья. Недавнее исследование на здоровых людях, которые потребляли 85-процентный тёмный шоколад, показало положительное влияние этого продукта на микробиоту кишечника и её способность реструктурировать разнообразие и численность кишечных бактерий. Вероятно, это связано с тем, что какао действует как пребиотик.