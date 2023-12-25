Учёные выяснили, какой сыр снижает уровень холестерина в крови

В статье, опубликованной в Британском медицинском журнале Nutrition Prevention & Health, отмечается, что некоторые сыры влияют на организм не так, как остальные. В частности, сыр Ярлсберг.

Приняли участие в недавнем исследовании 66 здоровых женщин. Их средний возраст составлял 33 года, а средний индекс массы тела — 24. Они должны были съедать в течение шести недель каждый день 57 г Ярлсберга либо 50 г Камамбера.