Учёные выяснили, насколько безопасны для здоровья человека консерванты в продуктах

Вот что показывают исследования

Количество различных добавок в продуктах питания растёт. Данные исследования, опубликованного в Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics, демонстрируют, что более 50% продуктов, покупаемых американцами, содержат те или иные химические красители или ароматизаторы, консерванты и подсластители. Это на 10% больше, чем было в 2001 году.