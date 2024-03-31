Учёные выяснили, насколько безопасны для здоровья человека консерванты в продуктах

Появляется всё больше научных доказательств потенциального вреда для здоровья различных добавок типа ароматизаторов, красителей. Недавнее исследование показало, что один распространённый консервант, содержащийся в сыре, соусах и пиве, а также в других продуктах, может плохо сказаться на здоровье кишечника.

Для чего же нужны эти добавки? Консерванты помогают сделать пищу безопасной для употребления в течение длительного времени. Стабилизаторы, с другой стороны, придают еде густоту, улучшают её вкусовые качества.

Также сейчас доступны такие преимущества консервантов, как предотвращение прогоркания масла или сохранение первоначального цвета продукта.