Учёные выяснили, насколько мысли человека влияют на его здоровье

В рамках недавнего эксперимента учёные проверили, могут ли ожидания относительно времени, необходимого для выздоровления, повлиять на это восстановление. Оказалось, что восприятие людьми течения времени влияет на скорость заживления их ран.

Главная идея специалистов лаборатории Лангера заключается в том, что когда люди воспринимают разум и тело как единое целое, то они сразу видят, что разум имеет огромный контроль над здоровьем и благополучием.

Первой проверкой этой гипотезы оказался эксперимент, проведённый в 1979 году. Пожилые мужчины проживали некоторое время в убежище, которое выглядело так, будто существовало 20 лет назад. Испытуемых попросили жить так же, как они проводили время в молодости. Удивительно, но без какого-либо медицинского вмешательство у них улучшились слух, зрение, память и сила. К концу недели на фото они выглядели уже заметно моложе.