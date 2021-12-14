Учёные выяснили, почему некоторые бактерии выживают в организме даже после приёма антибиотиков

Учёные выяснили, почему некоторые бактерии выживают в организме даже после приёма антибиотиковПроисходит это из-за «спящих» патогенов
Команда учёных из Базельского университета обнаружила, что некоторые болезнетворные бактерии в организме человека могут «прятаться». И при этом на них антибиотики никак не воздействуют. Именно поэтому у некоторых пациентов после лечения может случиться рецидив. Исследователи полагают, что в тканях организма есть определённые области, где бактерии (например, сальмонелла, которая способствует возникновению брюшного тифа) способны выжить и где иммунная система не оказывает на них почти никакого влияния. Результаты данного исследования были опубликованы в издании PNAS.
Как отмечает Дирк Буманн, руководитель исследования, после лечения антибиотиками выжить способна примерно каждая сотая бактерия. Для того чтобы выяснить, где в организме подобные бактерии расположены, учёные использовали особый метод - последовательную двухфотонную томографию.
В ходе изучения селезёнки мышей, заражённых брюшным тифом, научные сотрудники обнаружили, что прячутся сальмонеллы именно там, где они должны быть пойманы антибиотиками. Это красная или белая пульпа селезёнки. В белой пульпе при этом оказывается слишком мало веществ, которые помогают антибиотикам уничтожать болезнетворные бактерии. Поэтому в этой области лечение менее эффективно.