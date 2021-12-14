Учёные выяснили, почему некоторые бактерии выживают в организме даже после приёма антибиотиков

Как отмечает Дирк Буманн, руководитель исследования, после лечения антибиотиками выжить способна примерно каждая сотая бактерия. Для того чтобы выяснить, где в организме подобные бактерии расположены, учёные использовали особый метод - последовательную двухфотонную томографию.

В ходе изучения селезёнки мышей, заражённых брюшным тифом, научные сотрудники обнаружили, что прячутся сальмонеллы именно там, где они должны быть пойманы антибиотиками. Это красная или белая пульпа селезёнки. В белой пульпе при этом оказывается слишком мало веществ, которые помогают антибиотикам уничтожать болезнетворные бактерии. Поэтому в этой области лечение менее эффективно.