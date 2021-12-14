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Вчера в 23:10
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Учёные выяснили, почему некоторые бактерии выживают в организме даже после приёма антибиотиков

Происходит это из-за «спящих» патогенов
Учёные из Базельского университета нашли причину, по которой антибиотики могут убивать не все бактерии. Объясняется такое явление тем, что в организме человека даже после курса лечения остаётся некоторое количество болезнетворных бактерий, которые находятся в неактивном состоянии. Подробнее о результатах исследования - в статье Phys.org.
Учёные выяснили, почему некоторые бактерии выживают в организме даже после приёма антибиотиков

Команда учёных из Базельского университета обнаружила, что некоторые болезнетворные бактерии в организме человека могут «прятаться». И при этом на них антибиотики никак не воздействуют. Именно поэтому у некоторых пациентов после лечения может случиться рецидив. Исследователи полагают, что в тканях организма есть определённые области, где бактерии (например, сальмонелла, которая способствует возникновению брюшного тифа) способны выжить и где иммунная система не оказывает на них почти никакого влияния. Результаты данного исследования были опубликованы в издании PNAS.

Учёные выяснили, почему некоторые бактерии выживают в организме даже после приёма антибиотиков

Как отмечает Дирк Буманн, руководитель исследования, после лечения антибиотиками выжить способна примерно каждая сотая бактерия. Для того чтобы выяснить, где в организме подобные бактерии расположены, учёные использовали особый метод - последовательную двухфотонную томографию.

В ходе изучения селезёнки мышей, заражённых брюшным тифом, научные сотрудники обнаружили, что прячутся сальмонеллы именно там, где они должны быть пойманы антибиотиками. Это красная или белая пульпа селезёнки. В белой пульпе при этом оказывается слишком мало веществ, которые помогают антибиотикам уничтожать болезнетворные бактерии. Поэтому в этой области лечение менее эффективно.

Источник: Phys.org
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