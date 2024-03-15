Учёные выяснили, почему общение нас иногда так утомляет

В действительности все люди находятся где-то на шкале между интроверсией и экстраверсией. То есть не существует «чистых» интровертов и экстравертов.

Кроме того, человек может себя в принципе вести по-разному в зависимости от ситуации. Иногда он будет разговорчивым, а иногда — задумчивым и молчаливым.

Также результаты исследований показывают, что существует связь между между более замкнутой личностью и усталостью. То есть после долгого общения на самом деле чувствует себя утомлённым каждый человек.