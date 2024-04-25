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Фитнес и здоровье
Опубликовано 25 апреля 2024, 12:45
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Учёные выяснили, почему с возрастом люди начинают двигаться медленнее

Это неизбежная часть старения
Инженеры из Университета Колорадо в Боулдере смогли объяснить, почему пожилые люди склонны ходить и двигаться в целом медленнее, чем молодые. Выводы этого исследования опубликованы в журнале Neuroscience.
Учёные выяснили, почему с возрастом люди начинают двигаться медленнее
© Ralph Hoppe/istockphoto.com

По мнению учёных, пожилые люди двигаются медленнее молодых, так как это требует у них больше энергии. Для этого команда специалистов попросила испытуемых в возрасте от 18 до 35 и от 66 до 87 лет выполнить одно задание. Им нужно было дотянуться до цели на экране. Оказалось, что пожилые люди двигаются немного по-другому, чтобы сохранить ограниченные запасы энергии.

Учёные выяснили, почему с возрастом люди начинают двигаться медленнее
© Erik Summerside/Mary Kaupas

Молодые люди, как правило, быстрее двигали руками в сторону награды. Пожилые люди, напротив, в основном имели лучшую реакцию и начинали двигаться в среднем примерно на 17 миллисекунд раньше. Когда команда добавила 8-фунтовый (около 4 кг) груз к роботизированной руке для более молодых испытуемых, эти различия исчезли.

Выяснилось, что мозг людей при необходимости замедляет движения для сохранения энергии.

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