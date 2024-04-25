Учёные выяснили, почему с возрастом люди начинают двигаться медленнее

Учёные выяснили, почему с возрастом люди начинают двигаться медленнееЭто неизбежная часть старения
По мнению учёных, пожилые люди двигаются медленнее молодых, так как это требует у них больше энергии. Для этого команда специалистов попросила испытуемых в возрасте от 18 до 35 и от 66 до 87 лет выполнить одно задание. Им нужно было дотянуться до цели на экране. Оказалось, что пожилые люди двигаются немного по-другому, чтобы сохранить ограниченные запасы энергии.
Молодые люди, как правило, быстрее двигали руками в сторону награды. Пожилые люди, напротив, в основном имели лучшую реакцию и начинали двигаться в среднем примерно на 17 миллисекунд раньше. Когда команда добавила 8-фунтовый (около 4 кг) груз к роботизированной руке для более молодых испытуемых, эти различия исчезли.
Выяснилось, что мозг людей при необходимости замедляет движения для сохранения энергии.
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