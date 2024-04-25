Учёные выяснили, почему с возрастом люди начинают двигаться медленнее

Молодые люди, как правило, быстрее двигали руками в сторону награды. Пожилые люди, напротив, в основном имели лучшую реакцию и начинали двигаться в среднем примерно на 17 миллисекунд раньше. Когда команда добавила 8-фунтовый (около 4 кг) груз к роботизированной руке для более молодых испытуемых, эти различия исчезли.

Выяснилось, что мозг людей при необходимости замедляет движения для сохранения энергии.

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