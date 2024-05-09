Учёные выяснили, помогает ли достаточное количество сна предотвратить остеопороз

Гены, контролирующие наши внутренние часы, есть во всех наших костных клетках. Когда эти клетки резорбируются и образуют кость, то они выделяют вещества, позволяющие оценить, какой объём костного обмена происходит в данный момент. Это всё следует суточному ритму. Получается, что циркадные нарушения способны напрямую влиять на здоровье костей.

В ходе нового исследования участники жили в полностью контролируемых стационарных условиях. Они не знали, сколько времени, и им был назначен 28-часовой график вместо 24-часового дня. Это нужно было для имитации стресса, который люди испытывают при работе в ночную смену.

Далее группа учёных измерила маркеры костного обмена в начале и конце этого вмешательства. Оказалось, что у мужчин и женщин возникли значительные негативные изменения в костном обмене в ответ на нарушение сна и циркадных ритмов. Эти изменения включали снижение маркеров костеобразования. Также у молодых женщин наблюдалось значительное увеличение маркера костной резорбции.

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