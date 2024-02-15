Учёные выяснили, сколько килокалорий мы сжигаем во время секса

Тот, кто в сексе играет активную роль, сможет сжечь больше килокалорий. Как правило, мужчины во время полового акта сжигают больше жира, чем женщины.

Однако в целом всё же секс не даёт таких же преимуществ для сердечно-сосудистой системы и похудения, как другие виды упражнений вроде бега, езды на велосипеде и поднятия тяжестей.

Последние научные данные показывают, что в среднем секс длится от 3 до 13 минут. Но чем больше времени вы потратите при этом на прелюдию, оральный секс, тем больше килокалорий вы сможете сжечь.

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