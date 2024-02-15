Учёные выяснили, сколько килокалорий мы сжигаем во время секса

Учёные выяснили, сколько килокалорий мы сжигаем во время сексаВ каком-то смысле это занятие может заменить фитнес
Научных работ, посвящённых пользе секса с точки зрения похудения, не так много. Тем не менее есть исследования, связанные с молодыми людьми. По словам учёных, половой акт эквивалентен подъёму на два лестничных пролёта или быстрой ходьбе.
Исследования с участием здоровых женщин и мужчин показали, что на секс тратится в среднем 101 килокалория (4,2 килокалории в минуту) у мужчин и 69 килокалорий (3,1 килокалории в минуту) у женщин.
Тот, кто в сексе играет активную роль, сможет сжечь больше килокалорий. Как правило, мужчины во время полового акта сжигают больше жира, чем женщины.
Однако в целом всё же секс не даёт таких же преимуществ для сердечно-сосудистой системы и похудения, как другие виды упражнений вроде бега, езды на велосипеде и поднятия тяжестей.
Последние научные данные показывают, что в среднем секс длится от 3 до 13 минут. Но чем больше времени вы потратите при этом на прелюдию, оральный секс, тем больше килокалорий вы сможете сжечь.
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