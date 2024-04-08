Учёные выяснили, у каких людей выше всего риск смерти от одиночества

В рамках недавнего исследования учёные проанализировали данные опроса, полученные от более чем 53 000 взрослых среднего возраста из США и 13 европейских стран в период с 2002 по 2020 год. При этом каждые два года в период с 45 до 65 лет участники сообщали об изменениях, связанных с ощущением одиночества.

Результаты работы ясно показали, что американцы среднего возраста сегодня чувствуют себя более одинокими, чем их сверстники в европейских странах. И возникает это ощущение у них чаще.