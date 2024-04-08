Учёные выяснили, у каких людей выше всего риск смерти от одиночества

Учёные выяснили, у каких людей выше всего риск смерти от одиночестваСравнивались американцы и европейцы
В рамках недавнего исследования учёные проанализировали данные опроса, полученные от более чем 53 000 взрослых среднего возраста из США и 13 европейских стран в период с 2002 по 2020 год. При этом каждые два года в период с 45 до 65 лет участники сообщали об изменениях, связанных с ощущением одиночества.
Результаты работы ясно показали, что американцы среднего возраста сегодня чувствуют себя более одинокими, чем их сверстники в европейских странах. И возникает это ощущение у них чаще.
Почему же это так важно? Дело в том, что желание человека принадлежать кому-либо является врождённой и фундаментальной потребностью. Когда этого не происходит, это может негативно повлиять на здоровье. Исследователи установили, что одиночество так же опасно, как и курение. Одиночество повышает уязвимость человека к болезням, депрессии, хроническим заболеваниям и преждевременной смерти.
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