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Фитнес и здоровье
Опубликовано 08 апреля 2024, 14:15
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Учёные выяснили, у каких людей выше всего риск смерти от одиночества

Сравнивались американцы и европейцы
Результаты недавнего исследования, опубликованного в журнале American Psychologist, показали, у каких людей больше всего шансов умереть от одиночества. И это жители США. Но есть нюансы.
Учёные выяснили, у каких людей выше всего риск смерти от одиночества
© Rohan Watson

В рамках недавнего исследования учёные проанализировали данные опроса, полученные от более чем 53 000 взрослых среднего возраста из США и 13 европейских стран в период с 2002 по 2020 год. При этом каждые два года в период с 45 до 65 лет участники сообщали об изменениях, связанных с ощущением одиночества.

Результаты работы ясно показали, что американцы среднего возраста сегодня чувствуют себя более одинокими, чем их сверстники в европейских странах. И возникает это ощущение у них чаще.

Учёные выяснили, у каких людей выше всего риск смерти от одиночества
© Business Insider

Почему же это так важно? Дело в том, что желание человека принадлежать кому-либо является врождённой и фундаментальной потребностью. Когда этого не происходит, это может негативно повлиять на здоровье. Исследователи установили, что одиночество так же опасно, как и курение. Одиночество повышает уязвимость человека к болезням, депрессии, хроническим заболеваниям и преждевременной смерти.

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