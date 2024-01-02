Учёные выяснили, в какое время нужно есть, чтобы избежать инсультов и сердечных приступов

Учёные выяснили, в какое время нужно есть, чтобы избежать инсультов и сердечных приступовВот что показало новое исследование
Согласно результатам одного французского исследования, люди могут снизить вероятность возникновения инсультов или сердечных приступов, всего лишь изменив свои привычки в еде.
Команда учёных из Франции обнаружила, что люди, которые едят в 9 часов утра, имеют на 6% больше шансов столкнуться с болезнями сердца, чем те, кто ест на час раньше.
Приём пищи после 9 вечера связан с увеличением вероятности развития цереброваскулярных заболеваний (инсульт) на 28% по сравнению с ужином до 8 часов вечера. Особенно это касается женщин.
Группа учёных в ходе исследования проанализировала данные более чем 103 000 французов со средним возрастом 42 года.
Результаты анализа также показали, что первый приём пищи позже (например, при пропуске завтрака) связан с более высоким риском возникновения сердечно-сосудистых заболеваний у человека. И этот риск увеличивается на 6% за 1 час задержки.
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