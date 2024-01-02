Учёные выяснили, в какое время нужно есть, чтобы избежать инсультов и сердечных приступов

Команда учёных из Франции обнаружила, что люди, которые едят в 9 часов утра, имеют на 6% больше шансов столкнуться с болезнями сердца, чем те, кто ест на час раньше.

Приём пищи после 9 вечера связан с увеличением вероятности развития цереброваскулярных заболеваний (инсульт) на 28% по сравнению с ужином до 8 часов вечера. Особенно это касается женщин.