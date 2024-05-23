Учёные выяснили, вредит ли жёсткая вода здоровью человека

При этом жёсткая вода может принести и пользу. Например, минералы в ней могут защитить вас от проглатывания токсинов, которые находятся в трубах. Вода без каких-либо минералов способна вызвать коррозию труб.

Жёсткая вода с большей вероятностью сделает вашу кожу сухой. Минералы, содержащиеся в этой воде, удаляют влагу с кожи и создают отложения, которые закупоривают поры.

Кроме того, жёсткая вода может лишить волосы влаги, сделать их сухими и грубыми. Это приведёт к их спутыванию, ломкости. Минеральные отложения также могут накапливаться на волосах и коже головы, закупоривая волосяные фолликулы и приводя к появлению перхоти и замедлению роста волос.

Вместе с тем употребление жёсткой воды полезно для здоровья. К примеру, кальций в ней поможет решить проблемы с пищеварением. Учёные выявили также положительную связь между жёсткостью питьевой воды и здоровьем костей. Кроме того, оказалось, что употребление жёсткой воды связано со снижением смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.

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