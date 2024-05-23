Учёные выяснили, вредит ли жёсткая вода здоровью человека

Учёные выяснили, вредит ли жёсткая вода здоровью человекаИ чем такая вода отличается от мягкой
Жёсткая вода содержит такие минералы, как кальций, магний, железо и марганец. В мягкой воде они тоже есть, но в более низких концентрациях. Количество этих веществ зависит от региона, от того, откуда поступает вода, как она обрабатывается.
Известно, что слишком жёсткая или слишком мягкая вода может повредить трубы, привести к проблемам со здоровьем. Минералы могут накапливаться в трубах, что способствует их засорению. Кроме того, жёсткость воды создаёт больше отложений при высоких температурах. Поэтому водонагреватели склонны накапливать минералы.
При этом жёсткая вода может принести и пользу. Например, минералы в ней могут защитить вас от проглатывания токсинов, которые находятся в трубах. Вода без каких-либо минералов способна вызвать коррозию труб.
Жёсткая вода с большей вероятностью сделает вашу кожу сухой. Минералы, содержащиеся в этой воде, удаляют влагу с кожи и создают отложения, которые закупоривают поры.
Кроме того, жёсткая вода может лишить волосы влаги, сделать их сухими и грубыми. Это приведёт к их спутыванию, ломкости. Минеральные отложения также могут накапливаться на волосах и коже головы, закупоривая волосяные фолликулы и приводя к появлению перхоти и замедлению роста волос.
Вместе с тем употребление жёсткой воды полезно для здоровья. К примеру, кальций в ней поможет решить проблемы с пищеварением. Учёные выявили также положительную связь между жёсткостью питьевой воды и здоровьем костей. Кроме того, оказалось, что употребление жёсткой воды связано со снижением смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.
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