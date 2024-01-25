Учёные выяснили, защищают ли поливитамины от потери памяти

В целом учёные обнаружили довольно скромную пользу поливитаминов по сравнению с плацебо в плане общего когнитивного развития в течение двух лет. Приём поливитаминов оказал влияние на изменения эпизодической памяти, но не на внимание и исполнительные функции.

При этом в отдельном метаанализе эксперты всё же нашли доказательства преимуществ поливитаминов для общего познания и эпизодической памяти. Выяснилось, что поливитамины замедляют общее когнитивное старение примерно на два года по сравнению с плацебо. Однако не все с этими результатами согласны. Дело в том, что для того, чтобы заявить о реальной пользе поливитаминов, нужно провести ещё рандомизированное исследование с плацебо и поливитаминами. В рамках этого исследования за людьми должны наблюдать в течение нескольких лет.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.