Учёные выяснили, защищают ли поливитамины от потери памяти

Учёные выяснили, защищают ли поливитамины от потери памятиИ кому их лучше всего принимать
По мнению Питера Коэна, доктора медицинских наук, исследователь и врач внутренних болезней из Cambridge Health Alliance в Бостоне, полученных недавно результатов всё ещё недостаточно, чтобы рекомендовать всем принимать поливитамины для поддержания или улучшения памяти.
В новом исследовании участвовали женщины в возрасте 65 лет и старше и мужчины в возрасте 60 лет и старше. Также у них в анамнезе не было инфаркта, инсульта или рака (кроме рака кожи), диагностированного в течение двух лет до начала программы.
В целом учёные обнаружили довольно скромную пользу поливитаминов по сравнению с плацебо в плане общего когнитивного развития в течение двух лет. Приём поливитаминов оказал влияние на изменения эпизодической памяти, но не на внимание и исполнительные функции.
При этом в отдельном метаанализе эксперты всё же нашли доказательства преимуществ поливитаминов для общего познания и эпизодической памяти. Выяснилось, что поливитамины замедляют общее когнитивное старение примерно на два года по сравнению с плацебо. Однако не все с этими результатами согласны. Дело в том, что для того, чтобы заявить о реальной пользе поливитаминов, нужно провести ещё рандомизированное исследование с плацебо и поливитаминами. В рамках этого исследования за людьми должны наблюдать в течение нескольких лет.
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