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Фитнес и здоровье
Опубликовано 19 апреля 2024, 13:30
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Учёные выявили преимущества и риски просмотра порнографии

Будьте осторожны
Как оказалось, просмотр порно может повысить сексуальное удовлетворение человека или же навредить ему. А зависит это от типа контента.
Учёные выявили преимущества и риски просмотра порнографии
© Unsplash/CC0 Public Domain

Беата Боте, профессор психологии Университета Монреаля, вместе с коллегами изучила, как просмотр различных типов порнографического контента влияет на сексуальное удовлетворение молодых людей. Среди разновидностей контента были групповой секс, страсть и романтика, запрещённый секс и нарушения табу, гендерные изменения, властный и грубый секс.

Выяснилось, что среди людей в возрасте от 17 до 30 лет просмотр страстной и романтической порнографии был связан с большим сексуальным удовлетворением, тогда как контент с властным и грубым сексом — с более низким уровнем удовлетворения.

Учёные выявили преимущества и риски просмотра порнографии
© Psychology Today

В ходе другого исследования Боте обнаружила, что от 60% до 65% молодых людей потребляют хотя бы одну форму порнографии до 14 лет.

Источник:Phys.org
Автор:Валерия Филимонова
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