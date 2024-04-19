Учёные выявили преимущества и риски просмотра порнографии

Беата Боте, профессор психологии Университета Монреаля, вместе с коллегами изучила, как просмотр различных типов порнографического контента влияет на сексуальное удовлетворение молодых людей. Среди разновидностей контента были групповой секс, страсть и романтика, запрещённый секс и нарушения табу, гендерные изменения, властный и грубый секс.

Выяснилось, что среди людей в возрасте от 17 до 30 лет просмотр страстной и романтической порнографии был связан с большим сексуальным удовлетворением, тогда как контент с властным и грубым сексом — с более низким уровнем удовлетворения.