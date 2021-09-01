Учёные выявили вред алкоголя для сердца

Учёные выявили вред алкоголя для сердцаЭто доказывает последнее исследование
Сотрудники Калифорнийского университета в Сан-Франциско изучили, как алкоголь влияет на состояние сердечно-сосудистой системы человека, говорится в материале.
В ходе исследования 100 участников, у которых была установлена фибрилляция предсердий, выпивали минимум один алкогольный напиток в месяц (в среднем они пили один напиток в день). Каждый участник был оснащён монитором ЭКГ и датчиком, регистрирующим алкоголь. Необходимо было нажимать на кнопку монитора при употреблении стандартной дозы алкоголя. Кроме этого, все испытуемые сдавали анализ крови. Всего эксперимент длился около месяца.
Анализ результатов показал, что вероятность эпизода фибрилляции предсердий увеличивалась в два раза после одного напитка и в три - после двух и более. Связано это было с повышением количества алкоголя в крови.
Также авторы исследования замечают, что люди могли забывать нажимать на кнопку или нажимали на неё реже, чем на самом деле пили. Также охвачена была только узкая группа людей - пациенты с фибрилляцией предсердий.
По словам автора статьи, фибрилляция предсердий - один из видов аритмии. Она может способствовать снижению уровня жизни, большим расходам на медицинское обслуживание, а также способна привести к инсульту и смерти.