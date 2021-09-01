Учёные выявили вред алкоголя для сердца

Анализ результатов показал, что вероятность эпизода фибрилляции предсердий увеличивалась в два раза после одного напитка и в три - после двух и более. Связано это было с повышением количества алкоголя в крови.

Также авторы исследования замечают, что люди могли забывать нажимать на кнопку или нажимали на неё реже, чем на самом деле пили. Также охвачена была только узкая группа людей - пациенты с фибрилляцией предсердий.

По словам автора статьи, фибрилляция предсердий - один из видов аритмии. Она может способствовать снижению уровня жизни, большим расходам на медицинское обслуживание, а также способна привести к инсульту и смерти.