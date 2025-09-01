Учёные: запойный просмотр сериалов полезен для здоровья

За «запойный просмотр» считалось пять и более эпизодов подряд. Затем участников попросили вспомнить детали сюжета. Выяснилось, что именно такие зрители чаще возвращаются мысленно к увиденному, переосмысливают его и используют эти воспоминания как ресурс для восстановления после стрессов.

Учёные отмечают: это похоже на чтение книги от начала до конца за один раз. В таком случае сюжет воспринимается цельно, без потери мелких, но важных деталей.

При этом исследователи подчёркивают, что речь не идёт о призыве к многочасовому просмотру сериалов. Эффект зависит от человека и его образа жизни: то, что работает для студентов, может не подойти людям с напряжённым рабочим графиком.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.